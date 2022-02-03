3 Şubat koronavirüs bilançosu açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız."