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Korona Virüs 3 Şubat koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

3 Şubat koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 19:28:00 -
3 Şubat koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız."

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