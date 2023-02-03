3 Şubat 2002: Âlim/Şâir Ali Ulvi Kurucu'nun vefatı

1922 yılında Konya’da doğdu. Babası Konya’nın tanınmış âlimlerinden Hacıveysizâde İbrahim Efendidir. Dört yaşındayken annesini kaybetti. 1931’de ilk hocası olan babasının yanında hafızlığını tamamladı. 1932’de Konya Müftülüğü’nün açtığı Kur’an mektebine gönderildi. Babasından sarf-nahiv, Kâdirî şeyhi Hafız Ali Efendi’den kıraat okumaya başladı ve Konya Kapı Camii’nde yeni başlatılan öğle mukabelesinin ilk başhafızı oldu. İlk ve orta eğitimini Konya’da bitirdi.







Babası, kardeşleri ve amcası ile birlikte ilim tahsili amacıyla göç etti. 1939 yılında Mekke’ye ulaşan Kurucu, Hac ibadetini yaptıktan sonra yükseköğrenim görmek için Mısır’a gitti ve 1939’da Kahire’de El-Ezher Üniversitesi’ne kaydoldu. Ailesi ise Medine’ye yerleşti.







1945’te babasının ölümü üzerine, eğitimine ara vererek 1946’da Medine’ye geldi. Medine’de Evkaf Dairesi’nde İnşaat ve Sicillât emini olarak çalıştı. 1953-1975 yılları arasında Mahmûdiye Kütüphanesi’nde, 1975-1985 yılları arasında Şeyhülislam Ârif Hikmet Kütüphanesi’nde müdür olarak görev yaptı ve emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra Türkiye’de daha çok kalmaya başladı. 3 Şubat 2002 yılında Medine’de vefat etti. Cennetü’l-Bâkî Mezarlığı’na defnedildi.







Kurucu, hayatı boyunca İslâmî ve millî değerlere bağlı bir gençliğin yetişmesi idealini aile mirası olarak devam ettirerek şiirin yanında sohbetleri ve gazetelerde yazdığı yazılarını da böyle bir gaye için vasıta yaptı.