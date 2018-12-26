3 sosyal medya teröristi paketlendi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yazılı açıklama geldi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik Kurtalan'da bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Söz konusu adreslerde ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 cep telefonu, tablet bilgisayar, 20 CD, ses ve gaz fişeği atan kurusıkı tabanca, 34 kurusıkı tabanca mühimmatı ve terör örgütünü simgeleyen 2 bez parçası ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.