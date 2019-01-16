0553 313 94 23

"3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl "Ayrımcılık" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada birincilik ödülüne "Gülizar" isimli filmiyle Yahya Ozan Çalışkan, "Biilaç" filmiyle Furkan Han Mert, üçüncülüğe "Afaf-Günahsız" filmiyle Ercan Akan, mansiyon ödülüne ise "Çentik" adlı filmiyle Ahmet Kızıl layık görüldü- Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı:- "Ayrımcılık sadece bireyleri ilgilendiren bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik gelişmenin önündeki en önemli engellerden biri. Biz de kısa film yarışmasıyla bu yıl herkesi ön yargılarını fark etmeye, farklı gördüklerine başka bir açıdan bakmaya davet etmek istiyoruz"

16 Ocak 2019 Çarşamba 23:47
"3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Bu yıl "Ayrımcılık" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada birincilik ödülüne "Gülizar" isimli filmiyle Yahya Ozan Çalışkan layık görüldü.

Sabancı Center'daki Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, vakıf olarak sanatın gücüne her zaman yürekten inandıklarını söyledi.

Sabancı Vakfı'nın tüm bireylerin kültür sanat faaliyetlerine erişimini arttırmak için pek çok çalışmaya imza attığını anlatan Sabancı, 3 sene önce başladıkları kısa film yarışmasıyla toplumsal sorunlara dikkati çekmeyi ve genç sinemacıların gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

İlk yılında "Mülteci Kadınlar" ve ikinci yılında "Çocuk İşçiler" temalarıyla düzenlenen yarışmanın bu yılki konusunun "Ayrımcılık" olarak belirlendiğini hatırlatan Sabancı, "Görülmeyen, fark edilemeyen sorunlara çözüm getirilemeyeceğini biliyoruz." dedi.

Gençleri sorunlarla ilgili düşünmeye teşvik etmek için yola çıktıklarını ifade eden Sabancı, şöyle konuştu:

"Gençlerin kameralarından, gençlerin gözünden, onların aracılığıyla toplumsal farkındalığa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ayrımcılık sadece bireyleri ilgilendiren bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik gelişmenin önündeki en önemli engellerden biri. Biz de kısa film yarışmasıyla bu yıl herkesi ön yargılarını fark etmeye, farklı gördüklerine başka bir açıdan bakmaya davet etmek istiyoruz. Eşitliğin ve birlikteliğin önemini sanatın diliyle konuşmak istiyoruz."

Yarışmanın jürisinde yer alan Bosnalı senarist ve yönetmen Aida Begic, yarışmaya katılan filmlerin anlattığı güzel hikayelerinin, ayrımcılığın ne kadar korkunç bir düşünce olduğunu hatırlattığını belirterek, "Eminim bu filmleri izledikten sonra hepimiz daha iyi insanlar olacağız." dedi.

Jüride yer alan bir diğer isim yönetmen Derviş Zaim ise yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu, yarışmanın Sabancı Vakfı tarafından yapılmasının da ayrıca önemli olduğunu ve gelecek senelerde yarışmanın faydasının daha çok görüleceğini vurguladı.

Oyuncu Ceyda Düvenci konuşmasında kısa film jürisi olmanın farklı bir deneyim olduğunu dile getirerek, kısa filmin anlatılmak isteneni en doğru şekilde ve en kısa haliyle anlatması bakımından zor bir şey olduğunu ifade etti.

Kendisi gibi oyunculuk kariyeri olanların kısa filmlerde oynamaması gerektiğini belirten Düvenci, "Eskiden çok bozuluyordum niye hiç teklif gelmiyor diye şimdi anladım." diye konuştu.

Jüride yer alan yapımcı Rebecca O'Brien ile yönetmen Sergei Dvortsevoy da yarışmaya ve jürinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

- Birincilik ödülünü "Gülizar" isimli kısa film kazandı

Toplumsal sorunları sinemanın bakış açısıyla gündeme taşımayı hedefleyen ve 200'e yakın filmin başvurduğu yarışmada finale kalan 10 eser içinde 4'ü, ödüle layık görüldü.

Birincilik ödülünü kazanan "Gülizar" isimli kısa filmin yönetmeni Yahya Ozan Çalışkan, ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın elinden aldı.

"Biilaç" filmiyle ikinci olan Furkan Han Mert’e ödülü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan tarafından takdim edilirken, "Afaf-Günahsız" filmiyle üçüncü olan Ercan Akan'a ise ödülünü, yarışmanın sanat yönetmeni Zeynep Atakan verdi.

Sabancı Vakfı tarafından "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla düzenlenen yarışmada, mansiyon ödülü ise "Çentik" adlı filmin yönetmeni Ahmet Kızıl'a verildi.

Yarışma kapsamında KısaKes Film Festivali ekibinin desteğiyle tüm finalistlere yarışma ve festivallere katılım için danışmanlık desteği verilecek.

Üç yıl boyunca finale kalan bütün filmlerin BluTV işbirliğiyle yayınlanacağı yarışmanın birincisine 15 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL para ödülü verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 23:47
  1. ayrımcılık
  2. Güler Sabancı
  3. kısa film yarışması
  4. Sabancı Vakfı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan Başbakanı Çipras güven tazeledi
    1. Yunanistan Başbakanı Çipras güven..
    2. Gürcistan'da doğal gaz patlaması: 4..
    3. Fenerbahçe'nin transferde hedefi 5 mevki
    4. Nairobi saldırısında ölenlerin sayısı..
    5. CENTCOM'dan Münbiç açıklaması
    6. Diriliş Ertuğrul 132. bölüm fragmanı |..
    7. Mescid-i Aksa’da kar sevinci
    8. "3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"..
    9. Muş'ta yarın okullar tatil mi? Muş 17..
    10. Samsun'un 4 ilçesinde eğitime kar engeli
    11. Manisa'da eğitime kar engeli
    12. Fransız bakan May'in teklifini..
    13. GÜNCELLEME - Konya'da otomobil tırla..
    14. Yunanistan'da Başbakan Aleksis..
    15. Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya..
    16. Maçın ardından
    17. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    18. Kenevir üretiminde üniversite-üretici..
    19. Sarı yeleklilerin gösterileri..
    20. "Parlamentoda olmam gerekiyor" dedi,..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?