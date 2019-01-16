"3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Bu yıl "Ayrımcılık" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada birincilik ödülüne "Gülizar" isimli filmiyle Yahya Ozan Çalışkan layık görüldü.

Sabancı Center'daki Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, vakıf olarak sanatın gücüne her zaman yürekten inandıklarını söyledi.

Sabancı Vakfı'nın tüm bireylerin kültür sanat faaliyetlerine erişimini arttırmak için pek çok çalışmaya imza attığını anlatan Sabancı, 3 sene önce başladıkları kısa film yarışmasıyla toplumsal sorunlara dikkati çekmeyi ve genç sinemacıların gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

İlk yılında "Mülteci Kadınlar" ve ikinci yılında "Çocuk İşçiler" temalarıyla düzenlenen yarışmanın bu yılki konusunun "Ayrımcılık" olarak belirlendiğini hatırlatan Sabancı, "Görülmeyen, fark edilemeyen sorunlara çözüm getirilemeyeceğini biliyoruz." dedi.

Gençleri sorunlarla ilgili düşünmeye teşvik etmek için yola çıktıklarını ifade eden Sabancı, şöyle konuştu:

"Gençlerin kameralarından, gençlerin gözünden, onların aracılığıyla toplumsal farkındalığa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ayrımcılık sadece bireyleri ilgilendiren bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik gelişmenin önündeki en önemli engellerden biri. Biz de kısa film yarışmasıyla bu yıl herkesi ön yargılarını fark etmeye, farklı gördüklerine başka bir açıdan bakmaya davet etmek istiyoruz. Eşitliğin ve birlikteliğin önemini sanatın diliyle konuşmak istiyoruz."

Yarışmanın jürisinde yer alan Bosnalı senarist ve yönetmen Aida Begic, yarışmaya katılan filmlerin anlattığı güzel hikayelerinin, ayrımcılığın ne kadar korkunç bir düşünce olduğunu hatırlattığını belirterek, "Eminim bu filmleri izledikten sonra hepimiz daha iyi insanlar olacağız." dedi.

Jüride yer alan bir diğer isim yönetmen Derviş Zaim ise yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu, yarışmanın Sabancı Vakfı tarafından yapılmasının da ayrıca önemli olduğunu ve gelecek senelerde yarışmanın faydasının daha çok görüleceğini vurguladı.

Oyuncu Ceyda Düvenci konuşmasında kısa film jürisi olmanın farklı bir deneyim olduğunu dile getirerek, kısa filmin anlatılmak isteneni en doğru şekilde ve en kısa haliyle anlatması bakımından zor bir şey olduğunu ifade etti.

Kendisi gibi oyunculuk kariyeri olanların kısa filmlerde oynamaması gerektiğini belirten Düvenci, "Eskiden çok bozuluyordum niye hiç teklif gelmiyor diye şimdi anladım." diye konuştu.

Jüride yer alan yapımcı Rebecca O'Brien ile yönetmen Sergei Dvortsevoy da yarışmaya ve jürinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

- Birincilik ödülünü "Gülizar" isimli kısa film kazandı

Toplumsal sorunları sinemanın bakış açısıyla gündeme taşımayı hedefleyen ve 200'e yakın filmin başvurduğu yarışmada finale kalan 10 eser içinde 4'ü, ödüle layık görüldü.

Birincilik ödülünü kazanan "Gülizar" isimli kısa filmin yönetmeni Yahya Ozan Çalışkan, ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın elinden aldı.

"Biilaç" filmiyle ikinci olan Furkan Han Mert’e ödülü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan tarafından takdim edilirken, "Afaf-Günahsız" filmiyle üçüncü olan Ercan Akan'a ise ödülünü, yarışmanın sanat yönetmeni Zeynep Atakan verdi.

Sabancı Vakfı tarafından "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla düzenlenen yarışmada, mansiyon ödülü ise "Çentik" adlı filmin yönetmeni Ahmet Kızıl'a verildi.

Yarışma kapsamında KısaKes Film Festivali ekibinin desteğiyle tüm finalistlere yarışma ve festivallere katılım için danışmanlık desteği verilecek.

Üç yıl boyunca finale kalan bütün filmlerin BluTV işbirliğiyle yayınlanacağı yarışmanın birincisine 15 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL para ödülü verildi.