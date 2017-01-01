3 projeden kazanıp üyeleriyle paylaşacak

Ayazağa, Dragos ve İkitelli’de hasılat paylaşımı modeliyle gerçekleştirilecek projelerden sağlanan gelirle OYAK üyelerinin birikimlerinin nemalandırılması hedefleniyor. Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu olan OYAK, yaklaşık 330 bin üyesinin birikimini değerlendirmek amacıyla gayrimenkul projelerine devam ediyor.

2017 yılında Ankara, İzmir ve Yalova’da yaklaşık 4 milyon metrekare arsa üzerinde 800 milyon TL’lik gayrimenkul yatırımı başlatan OYAK, yeni gayrimenkul projelerini İstanbul’a yönlendirdi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

OYAK, ilk etapta İstanbul-Türk Telekom Stadyumu yakınındaki 22 bin 444 metrekarelik konut ve ticaret imarlı arsasını ‘Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı’ modeliyle ihaleye çıkarıyor. Hasılat paylaşımı projelerini etaplar halinde gerçekleştirecek olan OYAK, İkitelli-OYAK Kent’te 18 bin 948 adet ve Maltepe-Dragos’ta 580 adet konut ve ticaret alanından oluşan karma projenin inşası için de ön hazırlıklarını tamamladı.

1966 yılından beri Türkiye’nin pek çok bölgesinde gerçekleştirdiği nitelikli konut projeleri ile üyelerini ev sahibi yapan OYAK; Ayazağa, Dragos ve İkitelli’deki projelerinden elde edeceği gelirler ile üye birikimlerini nemalandırmayı hedefliyor. Hasılat paylaşımı modeliyle elde edilen gelir üyelerin birikimlerine aktarılacak.