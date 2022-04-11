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Yemek Tarifleri 3 Portakal 1 limon 1 havuç ve enfes bir içecek tarifi! Besleyici içecek
Yemek Tarifleri

3 Portakal 1 limon 1 havuç ve enfes bir içecek tarifi! Besleyici içecek

Marketler yerine alternatif bir içecek arıyorsanız işte tam mevsiminde misss gibi bir içecek tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-04-11 22:24:00 - 2022-04-11 22:30:27
3 Portakal 1 limon 1 havuç ve enfes bir içecek tarifi! Besleyici içecek

Diğer yandan portakal suyu sitrik asit açısından zengindir ve C vitamini deposudur. Limon meyvesinin de birçok bilinen faydası bulunuyor. Bu tarifle iki besinin tüm faydalarından yararlanabileceksiniz.

3 Portakal 1 limon 1 havuç ve enfes bir içecek tarifi nasıl yapılır?

Bir gün önceden 3 portakal 1 limonu buz dolabı poşetine koyup dondurucuda donduruyoruz. Ertesi gün donmuş meyvelerimizi çıkarıp on onbeş dakika kadar bekliyoruz ve daha sonra yıkayıp kabuklarıyla beraber ufak ufak doğruyoruz. Dışını ince şekilde soyduğumuz havucu da ekleyip blendıra koyuyoruz. Üzerine de bir buçuk su bardağı şekeri döküp çekiyoruz. İyice ezildikten sonra geniş bir kaba alıyoruz ve üzerine yaklaşık 2 litre kadar su ekliyoruz. Yarım çay kaşığı kadar limon tuzunu ve varsa 5 6 taze nane yaprağını da ekleyip sulu püreyi bi saat kadar süren ara ara karıştırarak bekletelim. İster temi bir tülbent yardımıyla ister ince delikli süzgeç yardımıyla süzelim ve meyve suyumuz hazır. Dolabımıza koyabiliriz.

Kullanımı

3 4 gün içinde tüketmenizi önerilir.

 

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