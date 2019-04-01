AK Parti'nin Yusufeli adayı seçimi 3 oy farkla kazandı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, resmi olmayan rakamlara ve yapılan itiraza göre AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla sandıktan galip olarak çıktı.01 Nisan 2019 Pazartesi 08:51
Yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Barış Demirci 2 oy farkla kazandı. İtiraz üzerine bir sandıkta tutanaklar üzerinde yeniden yapılan hesaplamalarda, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 1819 oyla seçimi kazandı.
CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. CHP'lilerin itiraz ettiği seçim sonuçları için İlçe Seçim Kurulu'nun vereceği karar bekleniyor.
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