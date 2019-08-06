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3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş’tan Rektör Levent’e veda ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile emekliliğe sevk edilen 3.

06 Ağustos 2019 Salı 10:48
3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş’tan Rektör Levent’e veda ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile emekliliğe sevk edilen 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’e veda ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Orgeneral Savaş,Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin şehir için önemli görevler üstlendiğini belirterek, görev süresi boyunca sürdürdükleri yakın iş birliği için Rektör Levent’ e teşekkür etti.


Rektör Prof. Dr. Akın Levent’te ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek görev süresi dolan 3. Ordu Komutanı Savaş’ a günün anısına hediye takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:48
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