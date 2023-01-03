3 Ocak 1927: Mutasavvıf Hasîrîzâde Elif Efendi'nin vefatı

Sa’diye Târikatı’ndan Sütlüce’deki Hasırîzâde Dergâhı şeyhi, Ahmed Muhtâr Efendi’nin 1850’de dünyaya gelen oğludur. İlk eğitimini meşhur Mesnevî-hânlardan Hoca Hüsâmeddîn Efendi’den aldıktan sonra Eyüp’teki Şâh Sultan Mektebi’ne devam ettti. Ayrıca dergâhın müdâvimi olan bazı ulemâdan da ders gördüğü gibi, hilâfet aldığı babasından ta’lik meşketti. 1868’de Kassâm-ı Askerî Mahkemesi Kitâbeti’nin hulefâlarından oldu. Senelerce hizmetten sonra Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye Mazbata Odası’na memur edildi.



Bu esnâda Şeyh Yunus eş-Şeybânî’den Târikat-Sa’diyye’nin Şeybâniyye şubesinden icâzet, Şâzeliyye’nin Medeniyye kolunun kurucusu Şeyh Zâfir’in halifesi İbrâhim el-Berrâde’den de Şâzelî-Medenî hilâfeti aldı. Ayrıca Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Osmân Salâheddîn Dedeefendi’nin Mesnevî-i Şerîf dersine devam ettiği gibi, Târikat-ı Mevleviyye’den hilâfet ve tedrîs-i Mesnevî’den icâzet aldı.







Bir yandan da Bâyezid Cami ders-i âmlarından Hâdimîzâde Ahmed Hulûsî Efendi’nin Zâl Mahmud Paşa Cami’ndeki derslerine devam etti. Hocasının ölümü üzerine yerine geçen Ahmed Nüzhet Efendi’nin dersine devam ederek, 1885’te icâzetnâme aldı. 1873’te memuriyetten istifa edip müderrislik imtihânına girdi. 1874’te ibtidâ-i hâric rütbesiyle Bursa Müderrisliği rü’ûsuna nâ’il oldu. Babası 1880’de Hac için ayrıldığında meşihâta vekâlet etti. Döndükten sonra inzivâya çekilen babasının vefâtına kadar niyâbeten, bundan sonra da asâleten post-nişin oldu. 1897’de ilmî rütbesi musûla-i Süleymaniyye’ye terfi etti. Zamanın en mümtâz şeyhi olmakla 7 Ağustos 1908 tarihinde Meclis-i Meşâyih Riyâseti’ne ta’yin olundu. Ancak 31 Mart Vak’ası’ndan sonra yaşanan siyâsî gelişmeler üzerine görevden ayrıldı.



1910’da üçüncü rütbeden Mecîdî Nişânı ile taltîf edilen Elif Efendi 5 Mayıs 1914 tarihinde yaş haddinden emekliye sevkedildikten sonra, tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar irşâd ile meşgul oldu. 1875’ten beri sürdürmekte olduğu Mesnevî-i Şerîf, Buhârî-i Şerîf, Şemâ’il-i Şerîf ve kütûb-i sâ’ire tedrîsine de 3 Ocak 1927’deki vefâtına kadar devam ederek, çok sayıda talebeye icâzet verdi. Görev yaptığı tekkede medfundur.