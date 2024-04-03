3 Nisan 1954: Remzi Oğuz Arık'ın vefatı (Akademisyen/Siyasetçi)

Adana’nın Kozan ilçesinin Kabaktepe orman köyünde 15 Temmuz 1899 tarihinde ailenin üçüncü çocuğu olarak doğdu. Babası, Feke Sandık Emini (veznedar) olan baba Mehmet Ferit Bey, annesi Zekiye Hanım’dır. Kozan mahalle mektebinde başladığı eğitimini devam ettirmek için annesi ile önce Selanik’teki ablasının yanına gitti. Selanik’te Yâdigâr-ı Terakki Rüştiyesi’ni bitirdi ve Ticaret Lisesi’ne kaydoldu. Ablasının ölümü üzerine İşkodra’da subay olan ağabeyinin yanına gitti. Balkan Savaşı’nda İşkodra’nın işgali üzerine İstanbul’a geldi; İstanbul Mercan İdadisi, İzmit Sultanisi ve İstanbul Muallim Mektebi’nde okudu. I. Dünya Savaşı sırasına gönüllü olarak İhtiyat Zabitleri Talimgâhı’na katıldı. Burada geçirdiği bir kaza sonucu yaralandı ve cepheye gidemedi.

Adana’dan sonra İstanbul’a tayin oldu ve Galatasaray Lisesi’nin ilkokul kısmında Türkçe öğretmenliği yaptı. Galatasaray Lisesi’nde öğretmenliği sırasında bir yandan da Edebiyat Fakültesi’nde felsefe öğrenimi gördü. Bu yıllarda gerçekleşen Kurtuluş Savaşı, Anadoluculuk fikrinin temellerini atmasında etkili oldu.







1926’da Maarif Vekâletinin açtığı sınavı kazarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışına göndereceği öğrenciler arasında girdi. Kimi kaynaklara göre arkeoloji ve sanat tarihi dalında Avrupa’ya gönderilen ilk Türk öğrenci idi. 1926-1931 yılları arasında Sorbonne Üniversitesi’nde sanat tarihi, Louvre Arkeoloji Enstitüsü’nde arkeoloji öğrenimi gördü. Paris’teki öğrencilik yıllarında Avrupa’da eğitim gören yaklaşık 200 Türk öğrenciyi 1929 yılında Paris’te bir araya getirerek Türk Talebe Cemiyetini kurdu. Bu cemiyet, Avrupa’daki ilk Türk öğrenci birliği idi.

1931’de yurda döndükten sonra İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde arkeoloji uzman yardımcısı oldu ve ilk kazısını Yalova’da yaptı. Ertesi yıl Alişar kazısında devlet komiseri olarak bulundu. 1933’te Maarif Vekaleti arkeoloğu olarak Ankara’da görevlendirildi ve Kazan ilçesinin Karalar köyündeki kazıya başkanlık etti.



Cumhuriyet döneminde Türk bilim adamlarının yaptığı ikinci kazı olmasından dolayı da önem taşıyan bu kazıda Galatlar’ın antik bir şehrini ortaya çıkardı ve II. Dieotauros’un kitabesini dünyaya tanıttı. 1935 yılında Türk Tarih Kurumu üyesi oldu. 1937’de açılan Manisa Müzesi’ni kurdu.



Bir süre Ankara Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünde akademisyenlik yaptı ve 1939 yılına profesör unvanını aldı. Dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve Şevket Aziz Kansu ile arasında çıkan tartışma sonucu üniversitedeki görevinden istifa etti.







1942’nin Mayıs ayından itibaren Hüseyin Avni Göktürk ile birlikte Millet Mecmuası’nı çıkardı. Bu dergi, Anadolucu milliyetçiliğin temel dergisi idi. 1945 yılında Ankara Etnografya Müzesi müdürü olarak atandı. Akademik çalışmalarına 1947’de Ankara İlâhiyat Fakültesi İslam Sanatları Tarih kürsüsünü kurarak devam etti. Ancak 1950 genel seçimlerine milletvekili adayı olarak katılmak için bu görevi bıraktı.



1950’de Demokrat Parti’den Seyhan milletvekili seçildi. Kırsala dair politikalarını yetersiz gördüğü Demokrat Parti’den 1952’de ayrılıp Türkiye Köylü Partisi’ni kurdu ve genel başkanı seçildi. Adana’dan Ankara’ya gitmek için bindiği uçağın havada infilak etmesiyle 3 Nisan 1954’te öldü. Kabri Ankara’da Asrî Mezarlık’taki şehitliktedir. Remzi Oğuz Arık’ın adı; Adana’nın Sarıçam, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde, İzmir’de ilköğretim okullarına ve Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir mahalleye verilmiştir.