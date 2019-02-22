3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıktı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK mensubu 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.22 Şubat 2019 Cuma 18:43
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK mensubu 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda TSK personeli 3 muvazzaf asker hakkında Düzce merkezli Ankara, Kayseri ve Van illerinde şahısların yakalanmasına yönelik arama ve gözaltına alma kararı verildi.
Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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