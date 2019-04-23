3 milyon TL değerindeki 25 ton kaçak nargile tütününe el konuldu

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nce,Türkiye'den transit geçiş yapan riskli eşya taşıyan araçların, Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden 7 gün 24 saat, online olarak takip edildiği anlatıldı.

Açıklamaya göre, takip sırasında nargile tütünü taşıyan bir araç riskli bulunarak, gümrük muhafaza ekipleri tarafından takibe alındı. Söz konusu araç, Adana-Şanlıurfa Otoyolu üzerindeyken ATS, 'cihaz söküldü' uyarısı verdi. Bunun üzerine Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kaçakçılıkla Mücadele Mobil ekiplerine bilgi verildi. Mobil ekipler, cihazın uydu üzerinden son sinyal verdiği noktaya gitti. Söz konusu takip cihazının araçtan sökülerek, yol kenarında bulunan otoban demirlerine yapıştırıldığını, aracın ise kaçtığını tespit etti.

Bunun üzerine Plaka Tanımlama Sistemi'nden(PTS) söz konusu aracın eski kayıtları mercek altına alındı. Aracın en son giriş-çıkış yaptığı yer belirlendi.

Piyasa değeri 3 milyon TL

Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri de aracı buldu. Aracın gümrük güvenlik mührü açıldı. Ancak yapılan aramada herhangi kaçak eşya ya da ürün bulunmadı.

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda belirlenen adrese baskın yapan ekipler, piyasa değeri 3 milyon TL olan 25 ton kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.