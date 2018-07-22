3 milyon Müslümanı 7 yılda katlettiler

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL

Kızılderililere soykırım uygulayan, Japonya’da savaş suçu işleyen, Vietnam’da bir medeniyeti katleden, kimyasal silahlar kullanan Amerika, bugün Ortadoğu’da aynı politikayı güdüyor. 2011’den bu yana gerçekleşen terör saldırılarında 17 ABD’li hayatını kaybederken, küresel çıkarları için ve birçok ülkeyi felakete sürükleyen aynı Amerika’nın terörü bahane edip Ortadoğu’da öldürdüğü Müslüman sayısının 3 milyona yaklaştığı ortaya çıktı.

MUSUL VE RAKKA YOK EDİLDİ

Müdahale etmek istediği ülkelere; “İslami terör”, “barış getirme” safsatalarıyla asker gönderen Amerika’nın müdahaleleri sonucu Irak, Suriye, Afganistan ve Pakistan’da nerdeyse 3 milyon Müslüman katledildi. Yıllarca kadim topraklarda Müslüman kanı akıtan ABD’ye ait savaş uçakları, 17 Mart 2017’de Suriye’nin Halep kentinde bir camiye hava saldırısı düzenlemişti. ABD, yaptığı katliamı kabul ederek, “El-Kaide zannettik” açıklamasını yapmıştı. Suriye’nin Halep şehrinde Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde bir camiye yatsı namazında düzenlenen hava saldırısında 58 sivil hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi ise yaralanmıştı. 19 Şubat 2017’de gerçekleştirdiği Musul’u DEAŞ’tan kurtarma operasyonunda yoğun şekilde siviller hedef alındı. Sivil yerleşim yerlerine “atom bombası tesirinde” bombalar yağdıran ABD’nin sivil katliamına dönüşen operasyonlarında, 40 bin sivil katledildi. 12 binden fazla insan kaybolduğu 1 milyona yakın insanın ise göçe zorlandığı kanlı süreçte ABD, Musul’un yüzde 90’ını yerle bir etti.

Müslüman kanı dökmekten haz alan ABD, Haziran 2017’de düzenlediği Rakka operasyonunda ise 6 bin masum sivil katledildi, 5 binden fazla kişi kayboldu, 450 bin sivil evini terk etmek zorunda kaldı. Rakka’nın hemen hemen tamamını harabeye çeviren ABD, onlarca hastane, okul ve camiyi enkaza çevirdi.

CIA DESTEKLİ KATLİAM

Suriye’de ise, halkın Esed rejimine tepkisi fırsata dönüştürüldü. CIA’in oluşturduğu DEAŞ terör örgütü eliyle ülke savaşın içine sokuldu. Suriye parçalandı, insanlık yok oldu. 1 milyona yakın Suriyeli hayatını kaybetti, 3.5 milyonu Türkiye’de olmak üzere 10 milyon sivil göç etti.

IRAK İŞGALİ: 1 MİLYON ÖLÜ

4 Ekim 2015’te “Taliban ile mücadele” gerekçesiyle Afganistan’ın Kunduz eyaletinde bir hastaneyi vurarak katliam yapan ABD, tam bir yıl sonra aynı eyalette yine sivil katliamı yaptı.

ABD, 20 Mart 2003’te ‘Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu’ adını verdiği Irak işgalinde 1 milyondan fazla sivil Iraklıyı katletti. İşgal boyunca 4.7 milyon Iraklı göç etti. Ebu Garib Cezaevi’nde tutuklulara çeşitli işkenceler yapıldı, tecavüzler edildi.