0553 313 94 23

3 milyon kişinin Bağ-Kur borcu tamamen silindi

3 milyon Bağ-Kur’lu ödeyemedikleri prim borcu tamamen silindi. SGK, Bağ-Kur’luların 31 Mayıs öncesine ait prim borçlarını sildi, bunlara ilişkin hizmet sürelerini dondurdu.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:40
3 milyon kişinin Bağ-Kur borcu tamamen silindi

Hükümet, Mayıs ayı itibariyle prim borcu olan, ödeme yapamayanların sigortalılık sürelerinin durdurulması, ihyası, prim borçlarının silinmesiyle 3 milyon vatandaşın yüzünü güldürdü.

Takvim'in haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), önceki gün başvuru şartı aramadan, 31 Mayıs öncesine ait prim borcu olup bunları yapılandırmayan ya da ödemeyenlerin borçlarını sildi, bu borçlara ilişkin hizmet sürelerini dondurdu.

Sigortalılık süresi; prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durduruldu. Sigortalılıkları durdurulanlardan çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1 Haziran 2018 itibariyle yeniden başlatıldı.

Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bunlara kurum alacakları arasında yer verilmeyecek. İsteyen Bağ-Kur'lular daha sonra başvurarak bu süreleri yeniden hizmet sürelerine ekletebilecek. Bunun için SGK'ya başvurulup ihya talebinde bulunulması ve borcun 3 ay içinde ödenmesi gerekecek. İhya ile dondurulan süreler emeklilik hesabında kullanılabilecek..

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 14:40
  1. Sosyal Güvenlik Kurumu
  2. SGK
  3. Bağ-Kur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜİK 'otomobil zengini' illeri açıkladı
    1. TÜİK 'otomobil zengini' illeri açıkladı
    2. Dondurmalı kek nasıl yapılır?
    3. 72 yaşındaki komünist şair Nihat..
    4. Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban..
    5. ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz'..
    6. Samsun'da bulunan bu yılanı görenler..
    7. Karkamış'ta "özel güvenlik bölgesi"..
    8. Ruhsar Pekcan: ABD ile ekonomik..
    9. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türk ve..
    10. "Kadınların böyle giyinmesine nasıl..
    11. Berat Albayrak: Enflasyonda 2019 yılı..
    12. YKS soruları ve cevapları yayınlandı
    13. 2018 KPSS öğretmenlik alan bilgisi..
    14. 2018 üniversite tercihleri ne zaman..
    15. Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    16. CHP'den enflasyon oranlarına ilk yorum
    17. 9 yaşındaki kayıp çocuktan kötü haber
    18. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    19. Trump'ın oğlu: Tehdit ediliyoruz!
    20. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...