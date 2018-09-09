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3 milyon kişi yardım bekliyor

Rejim güçleri ve Rusya’nın saldırı başlattığı İdlib’de yaklaşık 3 milyon sivil katliamla karşı karşıya. Yüz binlerce kişinin yeniden yollara düşeceği tahmin edilen olaylar karşısında acil yardım çalışması başlatan İHH, hayırseverlerden gelecek desteği bekliyor.

09 Eylül 2018 Pazar 17:03
3 milyon kişi yardım bekliyor

Reform talepleriyle başlayıp uluslararası güçlerin müdahalesi sonrasında küresel hesaplaşma arenasına dönüşen Suriye’de insani bedel giderek büyüyor. Şimdiye kadar 500 bin kişinin hayatını kaybettiği savaşta 2 milyon kişi sakat kaldı, 5 milyon kişi de evini terk etti. Günlük gıda ihtiyacını bile karşılamakta güçlük çeken çoğu mülteci aile, başta hijyen, gıda, un ve çadır olmak üzere temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyuyor.

İdlib’de yaşanan drama duyarlılığımızı artırmak için Genel Başkanımız Bülent Yıldırım’ın yapacağı basın açıklamasına ve insani yardım TIR’larımızı gönderme programımıza katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 

Tarih: 10 Eylül 2018 Pazartesi (Yarın)

Yer: İstanbul Kazlıçeşme Miting Alanı

Saat: 11:00

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 17:03
  1. İstanbul
  2. İHH

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