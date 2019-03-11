3 milyon 57 bin 606 kişi iller arasında göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Türkiye genelinde 3 milyon 57 bin 606 kişi iller arası yer değiştirdi. 4 milyon 320 bin 519 nüfusa sahip İzmir’e ise 2018 yılında 130 bin 92 kişi göç ederken, 117 bin 113 kişi İzmir’den göç etti. İzmir sırasıyla en fazla İstanbul, Ankara ve Manisa’dan göç aldı.

Göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısını ifade eden net göç hızı İzmir’de 2017 yılında binde 5,77 iken 2018 yılında binde 3,01’e geriledi. Net göç hızına göre 2018 yılında en çok göç alan il Çankırı (binde 138,51) olurken Çankırı’yı sırasıyla, Tunceli, Sinop, Gümüşhane, Rize, Artvin, Ordu, Giresun, Sivas ve Bartın illeri izledi. Net göç hızına göre en çok göç veren il Ağrı (binde -17,25) olurken Ağrı’yı sırasıyla, İstanbul, Muş, Van, Gaziantep, Adana, Kars, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa illeri takip etti. Göç veren iller arasında Ankara ve İstanbul’un olması dikkat çekti. Türkiye genelinde aldığı göç, verdiği göçten fazla olan il sayısı 58 oldu. Türkiye’nin nüfusu en fazla olan ili İstanbul’a 2018 yılında 385 bin 482 kişi göç ederken, 595 bin 803 kişi İstanbul’dan göç etti. Verdiği göç aldığı göçten fazla olan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Ağrı, Kayseri, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Muş, Erzurum, Konya, Kars, Mardin, Osmaniye, Iğdır, Adıyaman, Denizli, Siirt, Bilecik ve Kahramanmaraş oldu.

İzmir’de net göç hızında Karaburun birinci

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısını ifade eden net göç hızında İzmir ilçelerinde Karaburun binde 80,35 ile en çok göç alan ilçe olurken Karaburun’u sırasıyla Seferihisar, Foça, Dikili, Çeşme ve Güzelbahçe izledi. Net göç hızına göre en çok göç veren İzmir ilçesi ise Konak (binde -19,09) oldu. Konak’ı sırasıyla Bayraklı, Karabağlar, Narlıdere ve Gaziemir izledi.