3 Milyon 400 Bin TL'ye mal olan pazar açılıyor

Sivas Belediyesi tarafından yapılan modern pazar alanlarının en son örneği olan ve 3 Milyon 400 Bin TL ‘ye mal olan Pazar yeri hizmete açılıyor.

Sivas ‘ta yaklaşık 4 bin 650 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen yeni pazar yeri; çelik profillerin taşıdığı dayanıklı ve estetik membran malzeme kullanılarak asma-germe tekniği ile yapıldı.

Önceden kısmen açık olan pazar yeri, artık olumsuz hava şartlarına karşı daha korunaklı hale getirildi. Yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan pazar yeri içerisinde, bir zabıta merkezi ve pazarcı esnafının ihtiyaç duyduğu lavabolar da yer alıyor. Alan 24 saat boyunca güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınıyor.

Yeni hâliyle pazar yeri sadece Cumartesi günleri kullanılan bir alan olmaktan çıkarak halkın her gün bölge otoparkı olarak kullanabileceği, belirli günlerde ise çeşitli etkinlikler yapabileceği bir mekan haline geldi. Tüm bunlara ilaveten Kurban Bayramlarında bölge halkının kullanabileceği kurban kesim alanı olarak da hizmet verecek.

Uygulanan projenin maliyeti ise 3 milyon 400 bin TL olarak açıklanan pazar yeri, 16 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da hizmete açılacak.