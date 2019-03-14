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3 milyar liralık yatırımla 167 yeni otel geliyor

TÜROB, geçen yıl 49 ilde toplam 28 bin 661 yataklı 167 yeni otel projesi için teşvik başvurusu yapıldığını, bu otellerin 3 milyar 50 milyon lira yatırımla hayata geçirileceğini bildirdi- Yatırım tutarı 2018'de önceki yıla göre yüzde 0,6 artarken, yeni otellerin hayata geçmesiyle 8 bin 303 ek istihdam sağlanacak- İstanbul 22 otelle 2018'de en fazla yatırım teşviki alan il olurken onu 17 otelle Antalya, 14 otelle Trabzon ve Muğla, 8 otelle İzmir, 6 otelle Van takip etti

14 Mart 2019 Perşembe 10:41
3 milyar liralık yatırımla 167 yeni otel geliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), geçen yıl 49 ilde toplam 28 bin 661 yataklı 167 yeni otel projesi için teşvik başvurusu yapıldığını, bu otellerin 3 milyar 50 milyon lira yatırımla hayata geçirileceğini açıkladı.

TÜROB'un Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgeleri'ne ilişkin verilerden hareketle hazırladığı rapora göre, turizmde sıkıntılı geçen iki yılın ardından 2018'in başından itibaren başlayan yükseliş trendi konaklama sektörü yatırımlarına da yansıdı.

Geçen yıl 49 ilde toplam 28 bin 661 yataklı 167 yeni otel projesi "Teşvik Belgesi" aldı. Toplamda 3 milyar 50 milyon TL harcanarak tamamlanacak yeni yatırımlar sonrasında sektöre 8 bin 303 ek istihdam sağlanacak.

Önceki yıl 56 ilde toplam 33 bin 259 yataklı 192 yeni otel projesi için 3 milyar 29 milyon TL tutarında teşvik belgesi alınmıştı. Buna göre yeni proje sayısında yüzde 13 gerileme meydana gelirken, TL bazında yatırım tutarı hafif artışla yüzde 0,6 yükseldi. Öte yandan son 5 yıl dikkate alındığında yatak kapasitesinde yüzde 60'ın üzerinde bir düşüş yaşanırken, artan yatak başı maliyet miktarı ile yatırım tutarında yüzde 63 artış gözlendi.


- Trabzon'a akın sürüyor

İstanbul, konaklama yatırımları açısından cazibesini sürdürdü ve proje sayısı açısından 22 otel ile 2018'de en fazla otel yatırım teşviki alan il oldu. Onu 17 otelle Antalya, 14 otelle Trabzon ve Muğla, 8 otelle İzmir, 6 otelle Van takip etti.

Önceki iki yılda yatırımlarda öne çıkan Trabzon'da 2018'de de yatırım atağının artarak devam ettiği görüldü. Trabzon'da toplam bin 353 yataklı 14 otel yatırımı için teşvik alınırken, Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede yatırımlar bu ille sınırlı kalmadı ve Karadeniz Bölgesi'nin geneline yayıldı. Samsun'da 5, Rize'de 4, Giresun'da 3, Ordu'da 3, Artvin'de 2, Amasya'da bir otel yatırımı devreye girdi.

Karadeniz ile Anadolu'nun diğer illerinde de yeni tesis yatırımlarındaki canlanma eğilimi devam etti.


- Sayıda 3 yıldız, kapasitede 5 yıldız


Geçen yıl sonunda teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplamda 89 belgeyle ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 5 yıldızlı oteller 9 bin 912 yatakla birinci oldu. 38 oteli kapsayan 4 yıldızlıların yatak kapasitesi ise 8 bin 591 olacak. 2018'de toplam bin 117 yataklı 15 butik otel projesi teşvike bağlandı.

Geçen yıl teşvik belgesi alan oteller arasında yatak kapasitesi açısından birinciliği 4 bin 333 ile İstanbul alırken, onu 4 bin 128 yatak kapasitesi ile Antalya, 3 bin 413 ile Muğla, bin 353 ile Trabzon, bin 265 ile İzmir, 628 ile Balıkesir, 535 ile Van, 518 ile Samsun, 468 ile Rize, 310 ile Nevşehir takip etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:41
  1. TÜROB

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