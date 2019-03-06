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“3. Milli Savunma Sanayi Ve Alt Sistemler Teknolojileri Zirvesi" düzenlendi

Fırat Üniversitesinde (FÜ)3’üncü Milli Savunma Sanayi Ve Alt Sistemler Teknolojileri Zirvesi düzenlendi.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:13
“3. Milli Savunma Sanayi Ve Alt Sistemler Teknolojileri Zirvesi" düzenlendi

Fırat Üniversitesinde (FÜ) 3’üncü Milli Savunma Sanayi Ve Alt Sistemler Teknolojileri Zirvesi düzenlendi.



FÜ Teknoloji Ar-Ge Öğrenci Topluluğu tarafından Milli Savunma Sanayi ve Alt Sistemler Teknolojileri Zirvesi’nin 3’üncüsü düzenledi.Atatürk kültür Merkezinde yapılan zirvede Savunma Sanayi Başkanlığı ve ASELSAN yetkilileri tarafından katılımcılara çeşitli bilgiler verildi.



Geçen yıl üniversitede Savunma Sanayi ile kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, bu etkinlik kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve havacılık şirketleri ile üniversite arasında protokol imzalanarak önemli işbirlikleri için ortak hareket etme kararı alındıklarını söyledi.



Zirveye konuşmacı olarak katılan Savunma Sanayi Başkanlığı Helikopter Daire Başkanlığı Helikopter Geliştirme Projeleri Müdürü Ercan Ertekin, Savunma Sanayi Başkanlığı Alt Sistemler Başkanlığı Uzman Yardımcısı Emre Dönüş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiden Onur Dağ, ASELSAN’dan uzman Nuran Aydoğan, ASPİLSAN Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi Müdürü Ahmet Altınay, FNSS Savunma Sistemleri Müdürü Haldun Orgun, BAYKAR Makine den Tayyar Süngü ve METEKSAN Savunma Sanayi Şirketinden Serhat İnan tarafından sunumlar yapıldı.

 

Zirveye, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Prof. Dr. Halil Hasar, Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Demirel, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:13
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