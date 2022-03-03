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Korona Virüs 3 Mart Perşembe korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Korona Virüs

3 Mart Perşembe korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti 3 Mart | Koronavirüs salgınında Omicron varyantıyla birlikte hastalığın ağır seyretmesinin azaldığı uzmanlarca ifade ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise gelinen noktanın ardından açık alanda maske takma yasağının kaldırıldığını duyurdu. Vatandaşlar ise yeni günde kaç vaka tespit edildiğini, 3 Mart’ta kaç kişinin koronadan dolayı yaşamını yitirdiğini araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var?

Yeniakit Publisher
2022-03-03 19:28:00 -
3 Mart Perşembe korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs salgınında yeni bir dönem başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını, kapalı alanlarda ise havalandırma yeterliyse maske takılmayacağını belirtti. Ayrıca HES kodu zorunluluğu da kaldırıldı. Bütün bu gelişmelerin ardından vaka sayıları merak edilmeye başlandı.

3 Mart Perşembe korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

3 Mart Perşembe gününe ilişkin güncel vaka sayısı henüz paylaşılmadı.

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