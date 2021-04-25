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Yemek Tarifleri 3 malzemeyle tatlı nasıl yapılır? Kolay tatlı tarifi
Yemek Tarifleri

3 malzemeyle tatlı nasıl yapılır? Kolay tatlı tarifi

Yalnızca 3 malzeme kullanarak hem sizin hem de çocuklarınızın yüzünü güldürecek bir tatlı tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, 3 malzemeli tatlı nasıl oluyor. Marshmallowlu tatlı tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-25 17:36:00 -
3 malzemeyle tatlı nasıl yapılır? Kolay tatlı tarifi

Çikolata, muz ve chamallows ile şipşak bir tatlı hazırlamaya ne dersiniz?

Chamallows tatlısı tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet muz
  • 80 gram sütlü çikolata
  • 14 adet chamallows

Marshmallowlu çikolatalı tatlı nasıl yapılır?

Kişi sayısına göre malzemeleri artırabilirsiniz. Verdiğimiz ölçüler iki kişi içindir.

İki adet küçük güveç kabını alın. 40 gram sütlü çikolatayı birine kalan 40 gramı diğerine yerleştirin.

Bir adet muzu dilimleyin ve güveç kaplarına dizin.

En üste ise 7’şer tane chamallows yerleştirin.

Ardından tatlıyı 200 derecelik fırına sürün.

Tatlınızın üzeri kızarınca fırından çıkarın.

Afiyet olsun.

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