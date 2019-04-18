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3. Malatya Kahve Festivali başlıyor

Malatya’ya değer katan ve Malatyalılara eğlenceli vakit geçirme imkanı sunan Malatya Kahve Festivali’nin 3.

18 Nisan 2019 Perşembe 15:06
3. Malatya Kahve Festivali başlıyor

Malatya’ya değer katan ve Malatyalılara eğlenceli vakit geçirme imkanı sunan Malatya Kahve Festivali’nin 3.sü bu yıl 22-26 Nisan tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Stadyumunda çeşitli etkinliklerle gerçekleşecek.


3. Malatya Kahve Festivalinde müzik ve kahve severler Edis, Melek Mosso, Son Feci Bisiklet, Merve Özbey ve M.F.Ö. nün sahne alacağı konserlerle müzik ve eğlenceyi doyasıya yaşayıp, ünlü kahve markalarının birbirinden lezzetli taze kahvelerini tadacaklar.


Kahve demleme ve kültürüne dair etkinlikler, çeşitli kültür sanat atölyeleri, yarışmalar ve barista gösterilerinin düzenleneceği 3. Malatya kahve festivalinde birbirinden farklı etkinlikler katılımcılarını bekliyor olacak.


Festivaldeki tüm atıklar fidan dikiminde kullanılacak


Gezgin kahveci Ozo Coffee On the Road ile birlikte düzenlenecek atölye çalışması ile festivalde çıkan tüm kahve posaları gübre olarak kullanılacak ve tüketilen karton bardaklara fidan dikilecek.


Birçok kahve bu festivalde


İnönü Üniversitesi Sosyal ve Entelektüel Faaliyetler Topluluğu (İNÜSEFT) ve Kahverengi Sanat Organizasyon tarafından düzenlenen Malatya Kahve Festivalinde Osmanlı Kahvesinden, Kervansaray Kahvesine, Türk Kahvesinden, Dibek Kahvesine, Menengiç Kahvesinden Mırra’ya kültürümüze özgü kahveler ile yabancı birçok kahve türü ikram edilip, satışa sunulacak.


Kahvenin hatırına sloganı ile yola çıkılan Malatya Kahve Festivalinin bu yılki Teması ise "Müzik" olacak. Notaların her türlü albenisi ve anlatmak istedikleri sanatın birçok alanında kendisine yer bulacak.


Birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı dev sahnede, ışık şovlarından sahne performanslarına birçok etkinlik düzenlenecek.


Rekor katılım 30 bin


Öte yandan İkinci yılında yaklaşık 4 gün boyunca 30 bin misafiri ağırlayan kahve festivaline, 5 gün boyunca yaklaşık 50 bin misafir bekleniyor.


Malatya’da turizm ve gıda sektörü açısından önemli bir festival


Festival çevre şehirlerden de birçok misafiri çekerek Malatya’nın farklı açılardan tanınmasına olanak sağlıyor. Büyükşehir’e yatırım düşünen kahve ve çikolata markalarının pazar arayışı için oldukça büyük önem taşıyan festival, birçok markaya kendini tanıtma fırsatı da veriyor. Festival Ulusal ve Uluslararası markaların da şehirde kamuoyu yoklaması yaparak şehre yatırım yapmaları konusunda oldukça önemli bir görev üstleniyor. Festival Hakkında değerlendirmelerde bulunan, Festivalin Genel Koordinatörü ve Festival Direktörü Yasin Levent Doğan, Malatya’daki kafelerin ve kahve şirketlerinin yanı sıra, su, süt, çikolata, pastane, dondurma, soda, kayısı, soğuk içecekler, kahve makinesi bayileri, takı, butik mağazalar ve eğitim kurumlarının da burada stant açarak kendilerini tanıtma fırsatı yakalamalarını ve festivali desteklemelerini istediklerini belirtti.


Doğan, ayrıca Malatya’daki kamu kurumlarının, özel kurumların ve iş adamlarının bu festivali sahiplenip destek vererek, tanınırlığını artıracaklarını ve Malatya’ya marka değer katacak bu festivalin gelişmesine zemin hazırlayacaklarını dile getirdi.


Festival Genel Koordinatör Yardımcısı Mehmet Sarvaç ise tüm Türkiye’deki kahve markalarının burada stant açarak kahve kültürüne destek vermelerinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 15:06
  1. sanat
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