3 köy teröristlerden temizlendi! Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı. Ayrıntılar geliyor...

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