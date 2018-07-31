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3 kız kardeş bir olup mafya olan babalarını öldürdü!

Rusya'da 3 kız kardeş, kendilerine küçük yaştan beri eziyet ettiğini söyleyen babalarını, aile apartmanındaki dairelerinde bıçaklayarak öldürdü.

31 Temmuz 2018 Salı 13:11
3 kız kardeş bir olup mafya olan babalarını öldürdü!

Rusya'da yaşayan 3 kız kardeş, yıllarca kendilerine işkence yaptığı ve taciz ettiğini söyledikleri babalarını bıçaklayarak öldürdü. 57 yaşındaki babaları Mikhail Khachaturyan'ı aile apartmanında öldüren 19 yaşındaki Kristina, 18 yaşındaki Angelica ve 17 yaşındaki Maria'nın tutuklandığı açıklandı.

YILLARCA KÖTÜ MUAMELE ETTİ

Moskova Polisi yaptığı açıklamada, kız kardeşlerin ortaklaşa hareket ederek babalarını öldürdüklerini itiraf ettiklerini söylerken kardeşler, eroin bağımlısı olan ve mafya ile yakın ilişkileri bulunan babalarından küçük yaştan beri kötü muamele gördüklerini iddia etti.

Kardeşler mahkeme tarafından suçlu bulundukları taktirde 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

ONDAN NEFRET EDİYORDUK

Kristina, polise verdiği ifadede, "Ondan nefret ediyorduk, ondan gitmesini ve asla geri dönmemesini istedik" dedi. Kızlar, olayın yaşandığı gün babalarının kendilerini bıçakla tehdit ettiğini söyledi.

Polis raporuna göre, aralarından biri babalarının elinden bıçağı aldı ve onu bıçakladı, diğerleri ise kardeşlerine yardım etti. Daireden kaçmaya çalışan baba, asansörün yanında tekrar saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

"ZALİM BİR ADAMDI"

Ailenin dostları ve komşuları, babanın oldukça zalim bir adam olduğunu ve eşinin istismarı nedeniyle onu terk ettiğini söyledi. Aile dostlarından biri, kızlardan birinin babanın cinsel tacizine uğradığını bildiğini söyledi. Tanık, "Onları her zaman dövüyordu. Ormana götürüp öldürmekle bile tehdit etti. Anne ondan kaçtı ve kızlarına da onunla iletişim kurmalarını yasakladı" dedi.

Babanın aracında, bir adet silah ve iki kilogram eroin bulundu. Cinayet ile suçlanan kız kardeşlerin davasına önümüzdeki günlerde başlayacak.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:11
  1. Rusya
  2. Ormana

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