3 kıymetli şey

Arif bir zat oğluna nasihat ederken şöyle demiş:

“Oğlum! Bin dost çok değil, Bir düşman az değildir. Yeni bir dost edindiğinde eski dostunu terk etme”

Peygamberimiz (sav) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Öyle bir zaman gelecek ki, hiçbir şey şu üç şeyden daha kıymetli olmayacak;

-Helal rızık,

-Ünsiyet edilecek bir dost,

-Takip edilecek yol

(Sünnete tabi olmak).