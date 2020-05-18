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3 kıymetli şey

Peygamber Efendimiz (sav), üç şey hakkında ümmetini uyarmış ve “Öyle bir zaman gelecek ki, hiçbir şey bunlardan daha kıymetli olmayacak” demiştir.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:42:00 -
3 kıymetli şey

Arif bir zat oğluna nasihat ederken şöyle demiş:

Oğlum! Bin dost çok değil, Bir düşman az değildir. Yeni bir dost edindiğinde eski dostunu terk etme

Peygamberimiz (sav) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Öyle bir zaman gelecek ki, hiçbir şey şu üç şeyden daha kıymetli olmayacak;

-Helal rızık,

-Ünsiyet edilecek bir dost,

-Takip edilecek yol

(Sünnete tabi olmak).

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