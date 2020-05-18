3 kıymetli şey
Peygamber Efendimiz (sav), üç şey hakkında ümmetini uyarmış ve “Öyle bir zaman gelecek ki, hiçbir şey bunlardan daha kıymetli olmayacak” demiştir.
Arif bir zat oğluna nasihat ederken şöyle demiş:
“Oğlum! Bin dost çok değil, Bir düşman az değildir. Yeni bir dost edindiğinde eski dostunu terk etme”
Peygamberimiz (sav) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Öyle bir zaman gelecek ki, hiçbir şey şu üç şeyden daha kıymetli olmayacak;
-Helal rızık,
-Ünsiyet edilecek bir dost,
-Takip edilecek yol
(Sünnete tabi olmak).