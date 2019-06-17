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3 kişinin yaralandığı kazada, araçtan düşen 14 bin TL’yi vatandaş buldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:03
3 kişinin yaralandığı kazada, araçtan düşen 14 bin TL’yi vatandaş buldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerinde araçların birisinden düşen 14 bin TL bulan vatandaş, parayı sahibinin yakınlarına teslim etti.


Kaza, Başiskele ilçesi Mahmut Paşa Mahallesi Karamürsel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde seyir halinde olan İbrahim Ş. idaresindeki 41 RP 863 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Nezahat T. yönetimindeki 41 R 6594 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü İbrahim Ş. ile diğer araçta bulunan Nezahat Ş. ve Yücel Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı


Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından vatandaşların yardımı ile araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya sebebi ile cadde yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Olay yerine çağrılan çekiciler ardımı ile araçların kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.



Vatandaş bulduğu kazazedenin parasını yakınlarına teslim etti


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerinde dolaşan bir vatandaş kazaya karışan İbrahim Ş. idaresindeki otomobilden düşen poşet içerisindeki 14 bin TL’yi yerde buldu. Parayı alan vatandaş, olayı hemen polis ekiplerine söyledi. Daha sonra olay yerine gelen İbrahim Ş.’nin yakınları parayı vatandaştan teslim aldı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:03
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