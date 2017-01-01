3 kişilik ordusuyla dünyaya açıldı

Son 4 yıldır konut satışında sektör lideri olan Nef, sektörde fikir ihracı yapan ilk firma oldu. Kurduğu Nef Global ile son bir yılda 200’e yakın yabancı şirketten talep alan şirket, bunları bir bir değerlendirerek ilk adımda dünyanın 10 noktasında markalı projeler geliştirecek.

"Hedefimiz 2023’te 10 ayrı metropolde olmak"

Nef Global ile New York, Londra, Berlin gibi metropollerde geliştirerek küresel bir oyuncu olmayı hedeflediklerini vurgulayan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ilk adımda Brentford Londra ile bu fikirlerini hayata geçirdiklerini söyledi. ‘’Bu işi 3 kişilik kadromuzla başardık’’ diyen Timur, ’’İlk üç ayda yurtdışında 62 ayrı firma ile masaya oturuldu. Şu anda bu rakam 200’ün üzerinde. Hedefimiz 2023’te 10 ayrı metropolde olmak” dedi.

"ülkemizin, kalkınması için en değerli şey fikir ihracatı"

İhracatta özgün üretim için fikri mülkiyet ve marka hakkına sahip olunmasının önemine değinen Erden Timur ‘’Burada daha da önemlisi fikir ihracatı. Nitekim ülkemizin, kalkınması için en değerli şey fikir ihracatı. Biz bu ortaklığı sadece fikri hakkımız ve patentimizle herhangi bir özkaynak koymadan gerçekleştiriyoruz. Ve bu ihracatta ithal girdi de yok. Zaten hedefimiz de tamamen yerli bir fikir ile ülkemize döviz girdisi sağlamak” dedi.