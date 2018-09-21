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3 kişi hayatı kaybetti… Ankara’da feci olay

Ankara’da Ayaş istikameti Şeker Üst Geçidi'nde bakım onarım çalışması yapan bir vince çarpan araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi.

21 Eylül 2018 Cuma 07:13
3 kişi hayatı kaybetti… Ankara’da feci olay

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ayaş istikameti Şeker Kavşağı'nda 34 KV 5071 plakalı araç, Şeker Üst Geçidi'nde bakım onarım çalışması yapan 06 U 4980 plakalı vincin sabitleme ayağına çarptı.    

Araçta bulunan Erkan Ö, Enis Berk Ö. ve Mertcan G. çarpmanın etkisiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.    

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.    

Ekiplerin incelemesinin ardından cesetler morga gönderildi.    

Üst geçitte çalışma yapan 5 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.  

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 07:13
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