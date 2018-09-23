3 kesik başla poz veren DAEŞ'li terörist Adana'da yakalandı

Adana'da, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriyeli zanlı tutuklandı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DAEŞ saflarında savaşırken 2015'te bombalı saldırıda yaralanan ve 2017'de kaçak yollardan Türkiye'ye giren "Ebu Eyüp" kod adlı Ahmed İsa'nın (24) hastanede tedavi gördüğünü belirledi.

'KETÜBETÜL EYYUB EL ENSARİ' ÜYESİ ÇIKTI

Ekipler, bombalı saldırıda ayağını kaybeden İsa'yı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ortopedi servisinden taburcu edilirken gözaltına aldı.

İsa'nın, eski rap şarkıcısı olan ve Ebu Talha Al Almani adını alarak terör örgütü DAEŞ'a katıldıktan sonra öldürülen Alman vatandaşı Denis Mamadou Gerhard Cuspert'in 100 kişilik "Ketübetül Eyyub el Ensari" grubundan olduğu tespit edildi.

TERÖRİSTİN TELEFONUNDAKİ DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Ahmed İsa'nın, incelenen cep telefonunda, demir parmaklıklara asılan 3 kesik başın önünde 4 kişiyle kalaşnikofla poz verdiği fotoğrafın yer aldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsa, polisin yardımıyla tekerlikle sandalyeyle getirildiği Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İsa, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.