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Apartmanın üçüncü katından düştü, burnu bile kanamadı!

Sakarya Akyazı'da küçük bir çocuğun apartmanın üçüncü katından yere çakılması güvenlik kamerasına yansıdı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 08:40

Alınan bilgiye göre, ailesiyle Yunusemre Mahallesi 4043 Sokak'ta yaşayan Suriyeli Rava el-Hızır (2), evlerinin balkonunda oynadığı sırada 3. kattan düştü.

Sağlık durumu iyi

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde küçük çocuğun yere düşmesi ve çevredeki kişinin onu kucaklaması yer alıyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 08:40
  1. sakarya

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