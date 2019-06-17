3. kattan düştü burnu bile kanamadı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.17 Haziran 2019 Pazartesi 06:10
Alınan bilgiye göre, ailesiyle Yunusemre Mahallesi 4043 Sokak'ta yaşayan Suriyeli Rava el-Hızır (2), evlerinin balkonunda oynadığı sırada 3. kattan düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde küçük çocuğun yere düşmesi ve çevredeki kişinin onu kucaklaması yer alıyor.
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