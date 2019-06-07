3. kattan düşen genç hastanelik oldu Antalya’da hava almak için çıktığı balkon penceresinden düşen genç ağır yaralandı.

Antalya’da hava almak için çıktığı balkon penceresinden düşen genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 604. Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. Hava almak için balkona çıkan 33 yaşındaki Akif E., balkon penceresinden etrafı izlerken bir anda dengesini kaybedip beton zemine düştü.Yere bir kişinin düştüğünü gören çevredekiler 112 Acil Durum Merkezi’ne bildirdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Akif E. Özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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