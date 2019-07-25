3. kattan düşen çocuk yaralandı Çanakkale’nin Biga ilçesinde 3.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 3. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi 102. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Baba Ayhan Çil’in de evde olduğu sırada oyun oynayan 3 yaşındaki oğlu Adem Efe Çil, koltuktan sarktığı sırada açık kalan pencereden aşağıya bahçeye düştü. 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Efe Çil yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.