0553 313 94 23

3 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs, çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin çabasıyla ikna edilerek aşağıya indirildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:21
3 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs, çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin çabasıyla ikna edilerek aşağıya indirildi.


Olay, ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezer İ. adlı şahsın 3 katlı binanın çatısına çıktığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın altına tedbir amaçlı kurtarma çadırı açarak önlem aldı. Polis ekipleri de yoldan geçen araçlara ve kalabalığa sık sık uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin ve vatandaşların yaklaşık 1 saat süren zorlu ikna çabalarının ardından şahıs çatıdan indirilerek, sağlık 112 ekiplerince sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Harmandalı Geri Gönderme Merkezine ilişkin iddialar
    1. Harmandalı Geri Gönderme Merkezine..
    2. Trump ile Johnson, ABD-İngiltere..
    3. Vali Zülkif Dağlı sel felaketinin..
    4. Kahire'de "Türkçe konuşma-yazma" ve..
    5. Avrupa Adalet Divanı’ndan Belçika’ya..
    6. Çubuk Belediyesi 5. Uluslararası Açık..
    7. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan sel..
    8. Obi Mikel, Trabzon’a geldi
    9. 1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi..
    10. Gözaltına alınan Putin karşıtı Rus..
    11. New York esrar kullanımına hapis..
    12. Afganistan'da 2 ABD askeri öldürüldü
    13. Belediye Kütahyaspor’dan transfer atağa
    14. Belediye Kütahyaspor Kulübü..
    15. İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
    16. Afganistan’da Bayrak Günü coşkuyla..
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland’a..
    18. YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavına..
    19. İdlib'deki hava saldırılarında..
    20. Sahile vuran göçmen cesetleri..
    21. 3 katlı binanın çatısına çıkan şahıs..
    22. İtalya Serie A’da 2019-2020 sezonu..
    23. Erzurum'da hayvanlara kötü muamelede..
    24. Freni boşalan minibüs park halindeki..
    25. Alaçam’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1..
    26. Eski FBI ajanı: “Sarımsak..
    27. Pakistan'da yağışlar 11 can aldı
    28. Erzincan’da Cami, Çocuk ve Aile..
    29. Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü
    30. Emniyetten 81 ilde radarla hız denetimi
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!