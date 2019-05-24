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3. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da evlerinin 3.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:10
3. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da evlerinin 3. katındaki balkonundan düşen 1.5 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin İshaklı Mahallesi Atasever Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, açık olan balkon kapısından balkona çıkan 1,5 yaşındaki Mert Muzaffer Karaduman, 3 kattan toprak zemine düşerek ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Mert Muzaffer Karaduman Samsun’daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 00:10
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