3 Kasım 2016: Mehmet Rahmi Bilge'nin (Akademisyen) vefatı

Erzurum merkeze bağlı Sığırlı köyünde 1919 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Mehmet Rahmi Bilge, Süleyman Demirel’in İTÜ’den sınıf arkadaşı ve Necmettin Erbakan’ın da ev arkadaşıydı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Mehmet Rahmi Bilge, uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de görev yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kendisiyle çalışan Bilge, kurucularından olduğu İlim Yayma Cemiyeti’nde de görevliydi.







Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Adil Altundal da Bilge’nin vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek şunları söyledi: “Sakarya Üniversitesi’nin temelini atan – Sabahattin Zaim, Nevzat Kor gibi – hocalarımızdan birisi de Mehmet Rahmi Bilge’dir. Üniversitemizin bugünkü konumuna gelmesinde büyük emekleri olan bir hocamızdır. 1979-1981 yılları arasında Sakarya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi’nin (SDMMA) başkanlığını yapmış, aynı zamanda uzun yıllar SDMMA’da öğretim üyeliği yapmıştır.