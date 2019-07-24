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3 kardeşin öldüğü cinayet davası kısmen bozuldu

Bursa’da 3 kardeşin öldürüldüğü cinayet davası Yargıtay 1.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
3 kardeşin öldüğü cinayet davası kısmen bozuldu

Bursa’da 3 kardeşin öldürüldüğü cinayet davası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından kısmen bozuldu. Gerekçeli kararını açıklayan Yargıtay, sanık Umut’un Emrah ve Ferit’e yönelik kasten öldürme cezalarını onarken, Şefik’in öldürülmesinde ise verilen cezayı fazla buldu. Ayrıca Yargıtay, baba Hurşut hakkında fazla indirim yapıldığını hükmetti.


2014 yılı Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Hüseyin Kanalıcı Caddesi’nde meydana gelen olayda, market işletmecisi Hurşut Ç. (66), otomobille hız yaptıklarını ileri sürdüğü Şefik (29), Emrah (24) ve Ferit Ece (27) kardeşleri uyardı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, bu kez olaya Hurşut Ç.’nin oğlu Umut Ç. (35) de karıştı ve tabancayla ateş açtı. Umut Ç., 3 kardeşten Ferit’i olay yerinde, kaçan Şefik Ece’yi babasının evine sığınırken öldürdü, Emrah Ece ağır yaralandı. Olay yerinde 38 boş kovan bulunurken, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tüm çabalara karşın kurtarılamayan Emrah Ece’nin, ailesinin organlarını bağışladı, alınan karaciğeri, kalbi, böbrekleri ve korneaları organ bekleyen hastalara nakledildi.



Sanıklara ceza yağmıştı


Polis tarafından yakalanan ve sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklanan Umut Ç. ile babası Hurşut Ç. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Mahkeme heyeti Umut Ç.’ye kaçıp babasının evine sığınırken Şefik Ece’yi öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, Ferit ve Emrah Ece’yi öldürdüğü için de 18’er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Umut Ç.’nin ayrıca olayda ruhsatsız silah kullandığı için de 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.


Umut Ç.’nin "cinayete yardım ettiği" iddiasıyla yargılanan babası Hurşut Ç.’ye ise mahkeme heyeti 8’er yıldan toplam 24 yıl ceza verdi. Hurşut Ç., ruhsatsız silah taşımaktan da 1 yıl 6 ay hapse mahkum oldu.



“Biz kendimizi savunduk”


Karar öncesinde Umut Ç. son sözünde şunları söylemişti:


“Babam, 3 kardeşi patinaj yapıp müşterileri rahatsız etme konusunda uyarmıştı. Bu sırada Şefik Ece de babama, ’yaparsak ne olur, rahatsız oluyorsan iş yerini kapat’ diyerek çıkıştı. Bunun üzerine tartışma başladı. Elimi kaldırarak babama doğru konuşulmasını istedim. Bu sırada biri elime vurunca kavga başladı. Ben yere düştüm. Bana ve babama vurmaya başladılar. Belimdeki silahlardan biri yere düştü. Biri silahı alıp bana doğrulttu ancak ateş edemedi. Ben belimdeki diğer silahı çıkartıp tabancayı alan o kişiye doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Biz kendimizi savunduk. Olaydan sonra arabaya bindik. Polislere teslim olmaya giderken yolda ekipler bizi yakaladı.”


Hurşit Ç. ise, ölen gençlerle aralarında hiçbir husumet bulunmadığını, suçsuz olduğunu, oğlunu azmettirmesi yada ona yardım etmesinin söz konusu olmadığını dile getirmişti.



Yargıtay kararı kısmen bozdu


Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise, 3 kardeşin ölümü olayıyla alakalı verilen karardaki bazı cezaları bozdu. Gerekçeli kararını açıklayan Yargıtay, sanık Umut Ç.’nin Emrah ve Ferit’e yönelik kasten öldürme cezalarını onarken, Şefik’in öldürülmesinde ise verilen cezayı fazla buldu. Ayrıca Yargıtay, baba Hurşut Ç. hakkında fazla indirim yapıldığını hükmetti. Yargıtay, Hurşut Ç.’nin tutukluluğuna yönelik tahliye talebini ise kabul etmedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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