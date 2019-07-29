3 kardeşin cinayet zanlısı tutuklandı Şanlıurfa’da 3 kardeşin öldüğü, babanın ise yaralandığı silahlı kavganın zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şanlıurfa’da 3 kardeşin öldüğü, babanın ise yaralandığı silahlı kavganın zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde çıkan silahlı kavgada İbrahim Halil Güven (32), Ramazan Güven (38) ve Murat Güven (35) adlı kardeşler hayatını kaybetmiş, babaları Mehmet Güven (68) ise yaralanmıştı. Cinayet Bürosu ekipleri, jandarma ekipleri ile birlikte zanlı A.Ç.’yi Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk bölgesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.