3 isim daha görevden alındı
Haklarında teröre destek verdikleri iddiasıyla daha önce dava açılan 3 muhtar görevden alındı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:45
Batman Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğünce, teröre destek verdikleri iddiasıyla 3 muhtar görevden uzaklaştırıldı.
Haklarında teröre destek verdikleri iddiasıyla daha önce dava açılan 2’si mahalle, 1’i köy muhtarı sabah saatlerinde görevden alındı.
Korik Mahallesi muhtarı İzzet Çere, Çay Mahallesi muhtarı Mehmet Taş, Batman merkeze bağlı Kösetarla köyü muhtarı Kadri Tirki görevden uzaklaştırıldı.
Muhtarların görevden uzaklaştırılmasıyla yerlerine görevlendirilecek azaların hafta içinde belirleneceği kaydedildi.
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