3 iş yerinde başlayan hırsızlık gecesi cezaevinde son buldu Tokat’ta 3 ayrı iş yerinde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

Tokat’ta 3 ayrı iş yerinde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Tokat’ta il merkezine bağlı Yeniyurt Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesindeki 3 farklı iş yerinde 19 Mart gecesi hırsızlık meydana geldi. Gece 1 sularında meydana gelen hırsızlık olayı sonrasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler hemen harekete geçti. Polis, çok geçmeden 1993 doğumlu olduğu öğrenilen 26 yaşındaki T.Z.’yi iş yerlerinden çaldığı motosiklet, hızar motoru, spor ayakkabısı ve bir miktar parayla birlikte el geçirdi. Gün bitmeden adli makamlara teslim edilen T.Z.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tokat T Tipi Cezaevine teslim edildiği, ele geçirilen hırsızlığa konu eşyaların da sahiplerine ulaştırıldığı bilgisine ulaşıldı.

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