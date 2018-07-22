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3 iş adamının gasp ettikleri para miktarı dudak uçuklattı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, Çinli 3 iş adamından 430 bin avro gasbettikleri iddia edilen 8 kişi yakalandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:25
3 iş adamının gasp ettikleri para miktarı dudak uçuklattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Çin uyruklu 3 iş adamı, 8 Temmuz günü Okmeydanı Mehmet Şevket Paşa Mahallesi'nde araçlarının önünün bir otomobil tarafından kesildiğini, otomobilden inen polis yelekli kişilerin kendilerini tehdit ettiğini, içinde 430 bin avro ile pasaportlarının bulunduğu çantayı alıp kaçtığını bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Çalışma sonucunda, olayda kullanılan aracın plakası ve bazı suçlardan kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Polis ekiplerinin operasyonunda, olaya karıştıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte 462 bin lira, 19 bin 730 avro ve 520 gram altın ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 13:25
  1. İstanbul
  2. iş adamı
  3. dolandırıcılar
  4. operasyon

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