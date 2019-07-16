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3 ile yayıldı! Metil alkolden ölenlerin sayısı 14'e çıktı

Mersin, Niğde ve Adana'da 20 gündür devam eden metil alkolden zehirlenme vakalarında en son olarak 64 yaşındaki V.Y. de hayatını kaybetti. Bununla birlikte 3 ilde 20 günde toplam 14 kişi öldü.

16 Temmuz 2019 Salı 08:45
3 ile yayıldı! Metil alkolden ölenlerin sayısı 14'e çıktı

Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan V.Y. (64), hayatını kaybetti. Mersin, Niğde ve Adana’da, 20 günde, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 14’e yükseldi.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle öğle saatlerinde Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan V.Y., tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan V.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. V.Y.’nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana’da ölü sayısı 5’e yükseldi

Kentte metil alkolden zehirlenip Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişiden 2’si yaşamını yitirmiş, diğeri ise tek gözünü kaybetmişti. Yine metil alkol zehirlenmesi nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 kişi, bir gün aralıkla hayatını kaybetmişti. V.Y.’nin de hayatını kaybetmesiyle Adana’da metil alkol şüphesiyle ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

20 günde 14 ölüm

Mersin’de son 15 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8’i, Niğde’de 1 kişi yaşamını yitirmişti. Adana’da yaşamını yitiren 5 kişi ile birlikte, 3 ilde metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 14 oldu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 08:45
  1. Niğde
  2. Mersin
  3. Adana
  4. zehirlenme
  5. Metil

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  • ismettismett26 dk önce
    ölüm çok güzel gebermek kötü belki bu vesile ile bırakanlar olur hem sağlığını hem cebini korur yoksa sonları bunlar gibi olur o tarafda hesabı büyük oluranlayana 1 müsibet anlamayana 1000 nasihat isteyen 1 kadeh daha at

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