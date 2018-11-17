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3 ilde terör operasyonu! 11 adrese baskın yapıldı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonlarında 4 kişi gözaltında alındı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:35
3 ilde terör operasyonu! 11 adrese baskın yapıldı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında yer alan, örgütsel toplantı ve görüşme gerçekleştiren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul'un Kartal, Ümraniye ve Sancaktepe ilçeleri ile İzmir ve Van'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 11:35
  1. Van
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. PKK operasyonları
  5. Terörle Mücadele
  6. PKK/KCK

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