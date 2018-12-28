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Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilde okullar tatil edildi

Hakkari’de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il merkeziyle birlikte, Ağrı'nın Hamur ve Tunceli'nin Çemişgezek ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

28 Aralık 2018 Cuma 11:15
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilde okullar tatil edildi

Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl merkezinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün için ara verildi.

Eğitime bir gün ara verildi

Ağrı'nın Hamur ile Tunceli'nin Çemişgezek ilçelerinde  yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ile köy  okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir devam eden ve dün akşam  saatlerinde etkisini artırıp sabah saatlerine kadar yoğun şekilde süren kar  yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış ve tipi nedeniyle Ağrı'nın Hamur ilçesinde taşımalı eğitim veren  okullar ile köy okullarında eğitime 28 Aralık Cuma günü ara verildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde de aynı nedenle bugün taşımalı eğitim  yapan okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:15
  1. Tunceli
  2. Ağrı
  3. Hakkari
  4. okul
  5. tatil
  6. kar

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