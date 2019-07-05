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3 ilde kalpazanlara büyük darbe: 15 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 65 bin 400 TL sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 29 şüpheliden 15’i tutuklandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 19:01
3 ilde kalpazanlara büyük darbe: 15 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 65 bin 400 TL sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 29 şüpheliden 15’i tutuklandı. Polisin yaptığı operasyonda ise paralar, kapı pervazlarına gizlenmiş halde bulundu.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri; İzmir, İstanbul ve Manisa’da kalpazanlık yapıldığını tespit ettiği 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlara yapılan baskınlarda, kapı pervazlarına saklanmış 65 bin 400 TL ele geçirildi. Sahte paraları, hakkında çeşitli suçlardan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.N isimli şahsın İstanbul’dan İzmir’e getirdiği belirlendi. Ekipler, "Hacı" lakaplı M.Z.N’nin de aralarında bulunduğu 29 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ise 15 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 19:01
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