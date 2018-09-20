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Van merkezli 3 ilde KCK operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı

Van merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:40
Van merkezli 3 ilde KCK operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl merkezinde ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 19 Eylül 2018 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından görevlilerimizce; terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen şahıslara yönelik olarak Van merkezli Diyarbakır ve Gaziantepİllerinde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Van 5, Diyarbakır 1 ve Gaziantep 1 olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi” denildi. 

Açıklamanın devamında ise, “Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan S.K.’nın Ekim 2015 yılında Şırnak ilinde hendeklerin kapatılması çalışması esnasında 1 polis memurunun şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” ifadelerine yer verildi. 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 09:40
  1. Şırnak
  2. Gaziantep
  3. Diyarbakır
  4. Van
  5. gözaltı
  6. terör operasyonu
  7. KCK

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