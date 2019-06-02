0553 313 94 23

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bugün yapılacak yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı

02 Haziran 2019 Pazar 08:01
3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

İZMİR (AA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı.

YSK'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği ilçelerden cezaevi sandıkları hariç Honaz'da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta, Yusufeli'de 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta, Keskin'de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta, Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullanacak.

Oy verme işlemi Yusufeli'de saat 16.00'da diğer yerlerde ise saat 17.00'de son bulacak.

Yüksek Seçim Kurulunun 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de sandık kuruldu.

YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 08:01
  1. oy verme işlemi
  2. seçim
  3. yenileme seçimi
  4. YSK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB;"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu. "
    1. MSB;"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde..
    2. Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği
    3. Rize lise taban puanları 2019 Rize..
    4. GÜNDEM/ 2 Haziran 2019
    5. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine..
    6. Berberler bayram öncesi yoğun mesai..
    7. 02.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    8. Meteoroloji'den o iller için sağanak..
    9. Vali Ali Hamza Pehlivan iftarını..
    10. Elazığ lise taban puanları 2019 Elazığ..
    11. Şentürk, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı..
    12. Erdoğan sinyali vermişti: Yüzde 50..
    13. Kimliğini kaybeden öğrenciye gece..
    14. Yusufeli’nde oy kullanma işlemi başladı
    15. Edirne lise taban puanları 2019 Edirne..
    16. Anneye günde 80 lira devlet desteği!
    17. Galatasaray UEFA Şampiyonlar ligi..
    18. "Ezgiler Gecesi" unutulmaz sanatçıları..
    19. Adıyaman lise taban puanları 2019..
    20. Süleyman Soylu duyurdu: Büyük bir..
    21. Vali Yavuz Selim Köşger’in Ramazan..
    22. Kuşadası’nda bayram hareketliliği
    23. Kuşadası’nda drone ile bayram denetimi..
    24. Siyasi liderlerin programları belli oldu
    25. 3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi..
    26. Binali Yıldırım'dan sert çıkış: Bal..
    27. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kur'an..
    28. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki..
    29. Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a..
    30. AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtlerin..
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    Dünyaca ünlü futbolcu hayatını kaybetti
    Dünyaca ünlü futbolcu hayatını kaybetti