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Hakkari'de 3 ilçe 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanlar 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:43
Hakkari'de 3 ilçe 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanlar 6 Eylül'den itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

"VALİLİK MAKAMIMIZ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAKTADIR"

Eylemler nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

VALİLİĞİN İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞILABİLECEK

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki 30 bölgenin 6-20 Eylül tarihleri arasında "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:43
  1. Hakkari
  2. PKK
  3. özel güvenlik bölgesi
  4. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

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