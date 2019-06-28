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3 hırsızlık olayına karışan cezaevi firarisi bu kez yakalandı

Trabzon’da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Özel Harekat polislerinin de katılımı ile düzenlenen huzur operasyonunda, 3 hırsızlık olayına karışan cezaevi firarisi yakalandı.

28 Haziran 2019 Cuma 09:41
3 hırsızlık olayına karışan cezaevi firarisi bu kez yakalandı

Trabzon’da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Özel Harekat polislerinin de katılımı ile düzenlenen huzur operasyonunda, 3 hırsızlık olayına karışan cezaevi firarisi yakalandı.


Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, Asayiş ekipleri ve Çevik Kuvvet, Özel Harekat polisleriyle birlikte uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde eş zamanlı uygulamalar yaptı. Ortahisar ilçesinde bulunan Ganita sahili, Beşirli, Yalı, Erdoğdu, Değirmendere, Çukurçayır, Yeni Cuma, Tabakhane, vadiler bölgesindeki umuma açık yerler, metruk binalar, otopark ve parklar ile yabancı uyruklu şahısların yoğun oldukları yerlerde yapılan denetim ve kontrollerde 843 şahıs sorgulandı. Yapılan uygulama neticesinde huzur ve sükununu bozucu bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı ifade edildi.


Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yomra ilçesindeki denetimlerinde ise cezaevi firarisi bir şahıs ile aranma kaydı bulunan bir şahıs yakalandı. Akçaabat ilçesinde daha önceden gerçekleşen 3 farklı hırsızlık olayına karıştığı şüphesiyle aranması bulunan, toplamda 8 farklı suçtan aranan ve 3 suçtan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Ö.G. ile başka bir suçtan aranması bulunan E.B., polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:41
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