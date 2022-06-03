3 Haziran 2006: Atabeyler Çetesinin Yargılanması

Atabeyler Operasyonu, Ergenekon ve benzeri derin devlete yönelik ilk operasyondu.2 Haziran 2006’da yapılan operasyonda önce Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli iki yüzbaşı ve iki astsubayın da bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

Kendilerine ‘Atabeyler’ ismini takmış çetenin evinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve C4 patlayıcı bomba bulunmuş, Başbakan Erdoğan’ın evinin krokisi de ele geçirilmişti. Ayrıca ‘Ayaklanma ve Karşı Koyma’ isimli Genelkurmay tarafından basılmış bir kitap da evde mevcuttu. Evde ele geçirilen silah ve patlayıcılar silahlı Kuvvetlere ait mühimmattı.





3 Haziran 2006 günü mahkemeye çıkarılan Atabey çetesi mensuplarının dördü tutuklandı, geri kalanlar serbest bırakıldı. Gizlilik içinde yürütülen davada 15 Eylül tarihinde de tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi. Gerekçe manidardı. Hükümete karşı eylem yapmak üzere bir araya gelmiş çete bunu gerçekleştiremediği için tahliye edilmişti.

Aynı günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü bir genelge yayınlayarak “Suçüstü halinde yakalansa bile bir askeri personelin olay yerinde bekletilmesi, gelen askeri inzibata teslim edilmesi gerektiği” (Orakoğlu,2007:135) bildiriliyordu.



03 Haziran 1948: Amasya'yı sel bastı, 92 kişi boğularak can verdi.





(Arşiv)



03 Haziran 1989: Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti: 2 bin civarında öğrenci öldü.



Çin'in 1980'li yıllarda ekonomik krize girmesi ve enflasyonun yüzde 30'dan fazla artmasına iktidardaki Komünist Parti'nin insan hakları ihlalleri ve baskıları da eklenince ülkedeki birçok kesim yaşananlara isyan etti.





Yolsuzluklar, kayırmacılık, yanlış ekonomi yönetiminin yanı sıra Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) reformcu lideri Hu Yaobang'ın partiden ihraç edilerek 15 Nisan'da öldürülmesi halkın öfkesini daha da arttırdı.





Demokrasi yanlısı aktivistler 1989 yılının nisan ayında Pekin’in Tiananmen Meydanı'na akın ederek daha fazla özgürlük, insan hakları, anayasa ve ekonomik alanlarda reform talebiyle haftalar süren gösteriler düzenledi.





Kanlı baskında göstericileri çapraz ateşe alan askerler, Çin Kızılhaçı'na göre 2 binin üzerinde kişiyi katletti.

Protestoları yabancı güçlerin manipüle ettiği "devrim karşıtı isyan" olarak nitelendiren Pekin yönetimi, 4 Haziran 1989 sabahı Tiananmen Meydanı'ndaki kalabalığı dağıtması için 200 bin asker görevlendirdi.

Üniversite öğrencilerinin başını çektiği gösterilere işçi ve aydın kesimden bir milyonun üzerinde kişi katıldı.





